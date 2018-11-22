فرعون: 90 بالمائة من زبائن بريد الجزائر أرجعوا الأموال التي سحبوها بالخطأ

قالت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية هدى فرعون، أن 90 بالمائة من زبائن بريد الجزائر الذين سحبوا أموال لا تخصهم.

جراء تسجيل عطب تقني في بعض الموزعات الآلية، أرجعوا هذه المبالع بشكل طوعي.

مشيرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن بقية المواطنين الذين لم يرجعوا الأموال إلى مؤسسة بريد الجزائر.

تم الإتصال بهم عبر الرسائل القصيرة من أجل حثهم على إرجاع المبالغ التي تحصلوا عليها جراء هذا الخلل التقني.

وفي حالة عدم حدوث ذلك سيتم إقتطاع هذه المبالغ من حسابتهم البريدية الجارية، في إطار الصلاحيات القانونية لمؤسسة بريد الجزائر.

مضيفة أن الأموال التي سحبت من مؤسسة بريد الجزائر جراء هذا العطب التقني لا تشكل كتلة مالية كبيرة.

خاصة وأن العطب التقني الذي دام ثلاثة أيام على مستوى بعض الموزعات الآلية إلى حدوث خلل بين نظام الدفع الإلكتروني للبطاقة الذهبية والنظام المركزي للحسابات البردية الجارية.

حيث توقف هذا الأخير لمدة ثلاثين ثانية عوض ثلاث ثوان، وجراء ذلك فإن عمليات السحب تضاعفت بشكل تلقائي بسب هذا الخطأ البرمجي.

مشيرة إلى أن مهندسي بريد الجزائر تمكنوا من تصليح هذا العطب.