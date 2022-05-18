فرع الشحن التابع للجوية الجزائرية يطلق موقعه الإلكتروني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن الافتتاح والبيع للوجهات من وإلى فرنسا.

كما جاء برنامج الرحلات حسب بيان الجوية الجزائرية، العاصمة-باريس، أربع رحلات يوميا، العاصمة-مارسيليا كل يوم ثلاثاء خميس وسبت. والعاصمة-ليون يوميا، وإلى تولوز، كل يوم اثنين وخميس، أما إلى ليل كل يوم ثلاثاء، خميس، سبت، والأحد، وإلى نيس كل يوم الجمعة والأحد.

في حين، تم برمجة الرحلات من وهران إلى باريس يوميا، إلى مارسيليا كل يوم الاثنين والجمعة. أما إلى ليون كل الأربعاء، الخميس، والسبت، وإلى تولوز كل يوم الاثنين، الأربعاء، الجمعة.

كما برمجت الجوية الجزائرية الرحلات من قسنطينة إلى باريس يوميا، وإلى مارسيليا كل يوم الثلاثاء والجمعة. أما إلى ليون كل الثلاثاء والجمعة والسبت.

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وكشف المكلف بالاعلام والاتصال في الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، عن وجود تخفيضات في أسعار التذاكر. كما أوضح الأندلسي، في تصريح للنهار، أن الأمر عادي، ويدخل في قاعدة العرض والطلب.

في حين، أشار المكلف بالاتصال، أن إجراء خفض أسعار التذاكر يخص برنامج 108 رحلة أسبوعية.

للإشارة، كانت وزارة النقل قد أعلنت، عن البرنامج الجديد لرحلات الخطوط. وسيدخل هذا البرنامج الذي تم بموجبه إضافة 108 رحلة أسبوعيا، حيز التنفيذ إبتداء من 15 مارس 2022.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية. ونظرا لتحسن الوضعية الوبائية في الجزائر و العالم.