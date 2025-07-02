فرع عدل للتسيير العقاري يوظف متمهنين

وقعت مؤسسة عدل للتسيير العقاري عقود توظيف لـ9 متمهنين، بالتعاون مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر.

وأبرمت مؤسسة عدل للتسيير العقاري عقود توظيف لفائدة 9 متمهنين متخصصين في صيانة المصاعد. بعد استكمالهم فترة التمهين داخل المؤسسة، بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر. وبمرافقة مركز التكوين المهني والتمهين بلقاسم حساين - الحراش 2.

وجرت المراسم بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين،المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري. ومدير التكوين المهني لولاية الجزائر، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وجمع من المتمهنين والأساتذة من مؤسسات التكوين المهني.

وتندرج هذه المبادرة ضمن السياسة العامة لؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية إلى دعم إدماج الكفاءات الشابة ومنحهم فرصا حقيقية لبناء مسارات مهنية واعدة،كما تجدد مؤسسة عدل للتسيير العقاري تأكيد حرصها على الاضطلاع بدور محوري في مجالي التكوين والتشغيل عبر مختلف فروعها الجهوية، بما ينسجم مع أهداف المصلحة العامة.

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