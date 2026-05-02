فرفوس بئر العاتر يتوج بطلاً لرابطة عنابة ويصعد إلى القسم الثالث شرق

حقق نادي فرفوس بئر العاتر، اليوم السبت، إنجازاً مهماً بصعوده إلى القسم الثالث (جهوي شرق)، بعد تتويجه رسمياً بلقب بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة، إثر موسم قوي وحاسم.

وجاء هذا التتويج بعد مرور 28 جولة، أي قبل جولتين من ختم الموسم، وتحقيق الصعود بعد الإبتعاد في الصدارة برصيد 70 نقطة، بفارق مريح بلغ 6 نقاط عن الوصيف وفاق سوق أهراس، ما أكد أحقيته باللقب والصعود.

وفي مباراة الجولة الأخيرة، واصل فرفوس بئر العاتر عروضه القوية، محققاً فوزاً عريضاً على حساب مولودية برحال بنتيجة 9-3، ليُترجم تفوقه الهجومي الكبير خلال الموسم.

وبهذا الإنجاز، يضمن النادي البئر العاتري الصعود إلى القسم الثالث شرق، في محطة جديدة تعكس العمل الكبير داخل الفريق وطموحه لمواصلة التقدم في هرم الكرة الجزائرية.