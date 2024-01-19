فرقاني: “المنتخب الوطني ملزم بتفادي الهزيمة أمام بوركينا فاسو”

شدد الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، على ظرورة تفادي المنتخب الوطني للهزيمة في مباراتهم المقبلة أمام بوركينا فاسو، ضمن “كان” كوت ديفوار.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا الوطني ملزم بتفادي الهزيمة أمام بوركينا فاسو مهما كان الثمن”.

كما أضاف القائد الأسبق للخضر: “علينا أن نحسن تسيير مباراتنا أمام بوركينا فاسو، وتفادي الهزيمة، قبل التفكير في موريتانيا”.

وأبدى علي فرقاني، أمله في تحقيق الخضر للفوز، مضيفا: “أتمنى أن تكون بواقي فأل خير على المنتخب الوطني وأن يتمكن من تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو”.