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فرقاني: “المنتخب بحاجة دائما للاعبين المحترفين”

الرياضة
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فرقاني: “المنتخب بحاجة دائما للاعبين المحترفين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد اللاعب والناخب الوطني الأسبق علي فرقاني، أن المنتخب الوطني يبقى دائما بحاجة للاعبيه المحترفين، رغم امتلاكنا للاعبين محليين في المستوى.

وفي هذا الخصوص صرح علي فرقاني، لقناة “النهار”: “يمكن أن يكون لنا منتخب وطني قوي، لأننا نملك لاعبيين جيدين خاصة في أوروبا”.

وأضاف: “لو نتكل فقط على اللاعبين المحليين، فنحن لا نملك منتخب وطني، يجب قول الحقيقة وأن لا نكذب على أنفسنا”.

وتابع: “ما قلنها لا ينفي حقيقة وجود بعض اللاعبين المحليين الذي يملكون مستوى جيد وبإمكانهم التواجد في المنتخب الوطني”.

وختم الناخب الوطني الأسبق علي فرقاني بالقول: “المنتخب بحاجة إلى مشروع لعب والثقة، إضافة للإستقرار”.

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