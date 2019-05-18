فرقاني: “بداية بلماضي ناجحة والدور الثاني للكان في المتناول”

الرياضة
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فرقاني: “بداية بلماضي ناجحة والدور الثاني للكان في المتناول”
بقلم كريم.تيغرمت

يرى الدولي الجزائري السابق، علي فرقاني، أن الناخب، جمال بلماضي، وفق في بداية مهمته، وأن الدور الثاني للكان في المتناول.

وصرح فرقاني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي وفق في بدايته على رأس الخضر، من خلال حسن تصرفه، وطريقة تعامله الإحترافية”.

وبخصوص حظوظ الخضر، في “كان 2019” بمصر، أضاف: “المنتخب الوطني بإمكانه تحقيق مشوار جيد في “الكان” المقبلة، خاصة وأن المجموعة التي نتواجد فيها جد متوازنة”.

وختم قائد الخضرلسنوات الثمانينات، علي فرقاني: “أتوقع أنه أمر جد طبيعي أن يبلغ منتخبنا الوطني الدور الثاني من هذه البطولة الإفريقية”.


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