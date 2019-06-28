فرقاني: “بلماضي في الطريق الصحيح”

الرياضة
  • -
  • 0
فرقاني: “بلماضي في الطريق الصحيح”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري السابق، علي فرقاني، أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي، في الطريق الصحيح، بعد تمكنه من إعادة الروح للخضر.

وصرح علي فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بلماضي أظهر أنه في الطريق الصحيح، إلى غاية الآن، يتفاهم جيدا مع اللاعبين”.

وأضاف نجم الثمانينات: “الروح عادة للمنتخب الوطني، بلماضي تمكن من إعادة اللحمة بين اللاعبين، وهو شيء مهم جدا، له دور كبير في مردود المنتخب الوطني”.

وختم علي فرقاني: “علينا الإنتظار إلى غاية نهاية كأس أمم إفريقيا، لنتمكن من تقييم جمال بلماضي، من خلال العمل الذي قام به”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com