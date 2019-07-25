فرقاني: “بلماضي يسعى لبلوغ هذه المنافسة التي تهمه كثيرا”

يرى النجم السابق لكرة القدم الجزائرية، علي فرقاني، أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي، سيواصل مشواره رفقة الخضر، قصد تحقيق أهداف جديدة.

وفي حوار لموقع “سو فوت” الفرنسي، صرح علي فرقاني، في هذا الخصوص: “لا أظن أن جمال بلماضي، لديه رغبة في مغادرة المنتخب الوطني”.

وأوضح: “بلماضي، سيبدأ التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2121، رفقة الخضر، كما ستكون هناك تصفيات كأس العالم 2022، في قطر”.

وتابع علي فرقاني: “أنا مقتنع أن بلماضي، لديه رغبة كبيرة في تأهيل الخضر، لمنافسة تهمه، ستلعب في بلد يعرفه جيدا”.