فرقاني: “بلماضي يملك الوقت الكافي للتحضير لكأس أمم إفريقيا”

اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، بأن الناخب جمال بلماضي، يملك الوقت الكافي للتحضير لـ”كان” 2023، وايجاد أوراق رابحة جديدة.

وصرح فرقاني، للإذاعة الوطنية: “يجب تحديد أهدافنا لكأس أمم إفريقيا المقبلة 2023، ولدينا الوقت الكافي للتحضير لها”.

كما أضاف: “بلماضي يملك الوقت الكافي من أجل التحضير للكان المقبل، وايجاد البدائل المناسبة لبعض الأسماء التي أنهت مشوارها مع المنتخب”.

وأردف: “الفرصة متاحة لبلماضي من أجل معاينة لاعبين آخرين قصد ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني”.

وتابع علي فرقاني: “نملك أسماء عديدة من اللاعبين المغتربين، وبلماضي ستكون أمامه عدة خيارات لانتقاء الأنسب قصد دمجهم في المنتخب”.