فرقاني: “جرت أمور لم تعجبني في وديتنا أمام الرأس الأخضر”

كشف نجم المنتخب الوطني لسنوات الثمانينات، علي فرقاني، بعض الأمور التي لم تعجبه خلال ودية الحضر أمام الرأس الأخضر.

وصرح فرقاني، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “جرت أمور لم تعجبنِ في وديتنا أمام الرأس الأخضر”.

كما أوضح فرقاني: “لم يعجبني الخلاف الذي حدث بين اسلام سليماني، وبن رحمة، في لقطة ضربة الجزائر، وأتمنى أن لا يتكرر”.

وتابع علي فرقاني: “المدرب هو من يقوم بتعيين مسدد ركلات الجزاء قبل المباراة، ويجب احترام هذه القرارات”.