فرقاني: “حظوظ الإتحاد والشبيبة متساوية في الكلاسيكو”

إعتبر القائد الأسبق لشبيبة القبائل، علي فرقاني، أن الحظوظ متساوية بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، في مباراة الكلاسيكو التي ستجمعهما لحساب الجولة الـ13.

وصرح علي فرقاني، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “ستكون مباراة صعبة بالنسبة للفريقين، اللذان يتنافسان على ريادة الترتيب”.

وأضاف: “اتحاد العاصمة، يحقق نتائج جيدة على ميدانه وأكد نفس الشيء خارج ملعبه، في المباراة الأخيرة له أمام أولمبي المدية”.

وبالنسبة لشبيبة القبائل، أضاف: ” أرى أن الشبيبة تحسن التفاوض خارج ملعبها، لكن ينقص لاعبيها الشبان، بعض الفعالية والخبرة”.

وتابع: “المباراة ستكون صعبة، يمكن القول أن حظوظ الفريقين متساوية، وأتوقع أن تنتهي هذه المباراة بنتيجة التعادل”.

وختم القائد الأسبق للمنتخب الوطني: “أتمنى أن تعود شبيبة القبائل، بنتيجة ايجابية من ملعب “بولوغين”، لتحافظ على ديناميكية النتائج الإيجابية”.