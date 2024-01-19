فرقاني: “على بلماضي اختيار أفضل العناصر وأكثرها جاهزية أمام بوركينا فاسو”

شدد الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، على ضرورة ايجاد الناخب جمال بلماضي، حلول لإظهار المنتخب الوطني، بمستواه الحقيقي في مواجهة بوركينا فاسو.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “بلماضي يعرف جيدا لاعبيه، والمستوى الحالي لكل منهم”.

كما أضاف: “على بلماضي عليه ايجاد أفضل العناصر المتاحة خلال مواجهة بوركينا فاسو، وعليه أخذ بعين الاعتبار جاهزية كل لاعب”.

وأردف: “على بلماضي، تحمل كامل مسؤولياته، وأنا أتوقع قيامه بتغييرات خاصة في منصب وسط الميدان، في المباراة المقبلة”.

وتابع علي فرقاني: “أتوقع أن الناخب الوطني، سيجد الحلول اللازمة أمام بوركينا فاسو، لاظهار المنتخب الوطني بمستواه الحقيقي”.