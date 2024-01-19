فرقاني: “في حال بلوغنا نصف النهائي يمكننا التتويج بكأس أمم إفريقيا”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، تفاؤله في قدرة المنتخب الوطني على التتويج بـ”كان 2023″، في حال بلوغهم المربع الذهبي.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أولا على المنتخب الوطني تقديم أفضل ما لديه لبلوغ المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف: “في حال نجاح المنتخب الوطني في بلوغ الدور النصف النهائي، سيكون حلم التتويج باللقب ممكنا”.

وختم علي فرقاني: “أتمنى ان نحقق الفوز في مباراتنا المقبلة أمام بوركينا فاسو، وأن تكون بواكي فأل خير على منتخبنا الوطني”.