فرقاني: “في حال بلوغنا هذا الدور ستكون “الكان” في متناولنا”

ثمن نجم الخضر لسنوات الثمانينات، علي فرقاني، فوز المنتخب الجزائري، أمام السنغال، مطالبا بظرورة الحفاظ على الهدوء، لمواصلة المشوار بنجاح.

وصرح علي فرقاني، للإذاعة الوطنية: “اللاعبون قدموا آداء جيد، مكنهم من تحقيق فوز مهم، لباقي مشوارهم في هذه “الكان””.

وأضاف: “أتمنى أن يبلغ المنتخب الجزائري، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وفي حال بلوغنا هذا الدور، ستكون الكأس في متناولنا”.

وتابع علي فرقاني: “يجب الحفاظ على هدوؤنا، وإبقاء الأرجل على الأرض، لازالت تنتظرنا مباريات قوية، وعلينا التحضير لها جيدا”.