فرقاني: “مباراة الطوغو كانت نقطة إنطلاق الخضر رفقة بلماضي”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، علي فرقاني، أن نقطة انطلاق الخضر، رفقة الناخب جمال بلماضي، كانت خلال مباراتهم أمام منتخب الطوغو.

وصرح علي فرقاني، لموقع “سو فوت” الفرنسي: “أعتقد أن الفوز على منتخب الطوغو (4-1)، لحساب تصفيات “كان 2019″، كانت نقطة انطلاق الخضر”.

وأوضح: “منتخبنا فاز بهذه المباراة بالأداء والنتيجة، أمام منتخب جيد، وعلى أرضية صعبة، ومحرز تمكن من تسجيل ثنائية في هذه المواجهة”.

وأضاف فرقاني: “خلال “الكان”، وبعد الفوز على كينيا (2-0)، المنتخب كان في تطور مستمر من مباراة لأخرى، والفوز على السنغال، في الدور الأول، كان جد مهم”.

وتابع: “بعد الفوز في المباراة الثالثة، أمام كينيا (3-0)، الجماهير آمنت أكثر في حظوظ الخضر، وحتى لو توقف مشوارنا في الدور الربع نهائي، كان ذلك سيعتبر انجازا بالنسبة لمنتخبنا”.