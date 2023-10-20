فرقاني: “محرز مطالب باستعادة مستواه الحقيقي قبل كأس أمم إفريقيا”

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، عدم رضاه عن المستوى الحالي لقائد الخضر رياض محرز، ومردوده في ودية المنتخب الوطني أمام مصر.

وعلّق فرقاني، عن مردود محرز أمام مصر، في تصريح للإذاعة الوطنية قائلا: “لم نشاهد المردود المعتاد من قبل محرز، الذي عودنا على أداء كبير”.

كما أضاف النجم الأسبق للمنتخب الوطني: “إذا كان محرز ليس في يومه يجب إبقائه في دكة البدلاء”.

وتابع علي فرقاني: “حاليا محرز بعيد عن المستوى الذي كان عليه في مانشستر سيتي، وأتمنى أن يستعيد مستواه المعهود تحسبا لكأس أمم إفريقيا”.