 فرقاني: “نغيز عليه فرض نفسه ضمن الطاقم الفني للناخب بيتكوفيتش”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، عن امكانية التحاق المدرب نبيل نغيز، بالطاقم الفني للناخب الجديد فلاديمير بيتكوفيش.

وصرح فرقاني، اليوم الخميس، للإذاعة الوطنية: “تواجد نبيل نغيز ضمن الطاقم الفني للناخب الوطني الجديد أمر جيد”.

كما أوضح: “نغيز يعرف كل لاعبي المنتخب الوطني، وهو مفيد بخبرته وتجربته السابقة، وقادر على تقديم الإضافة”.

وتابع علي فرقاني: “سيكون على نبيل نغيز فرض نفسه ضمن الطاقم الفني للمدرب بيتكوفيتش، من خلال تقديم الأفكار والنصائح اللازمة والمفيدة”.