فرقاني: “هذا ما كان ينقص منتخبنا في وديته أمام مصر”

علق النجم الأسبق للمنتخب الوطني، علي فرقاني، على مردود المنتخب الوطني في وديته الأخيرة أمام منتخب مصر، كاشفا ما كان ينقص الخضر للفوز بالمواجهة.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مبارياتنا ضد المنتخب المصري كانت دائما صعبة”.

وأضاف: “بعد طرد لاعب مصر بالبطاقة الحمراء، لاعبي منتخبنا دخلوا في التساهل، ولم يحسنوا استغلال تفوقهم العددي”.

وتابع علي فرقاني: “بالنظر لمجريات هذا اللقاء، أظن أنه كان ينقصنا متوسط ميدان حقيقي قادر على صناعة الفارق،من خلال الربط بين الخطوط، وتمديد مهاجمينا بالكرات”.