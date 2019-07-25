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فرقاني: “هكذا نجح بلماضي في مهمته مع الخضر”

الرياضة
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فرقاني: “هكذا نجح بلماضي في مهمته مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري السابق، علي فرقاني، العوامل التي ساهمت في نجاح، الناخب الجزائري جمال بلماضي في مهمته رفقة المنتخب الوطني.

وصرح علي فرقاني، في حوار لموقع “سو فوت” الفرنسي: “بلماضي مدرب طموح، لهذا نجح في اختياراته، كتجديده الثقة في مبولحي، وفيغولي”.

وأضاف: “وضع محرز، تحت مسؤولية أكبر، من خلال منحه شارة القيادة، ووثق أيضا في بن ناصر، وبونجاح، اللذين قدما آداء كبيرا”.

وتابع: “في الواقع، بلماضي أدار مجموعته بإنصاف، بإشراك الأفضل، مثلما فعل مع براهيمي، الذي فضل عليه بلايلي، الذي تقريبا لا يمكن تعويضه”.

وأردف علي فرقاني: “جمال بلماضي، يدير مجموعته بشكل جيد، باشراك الجميع، حتى أولئك الذين لايلعبون، أو يشاركون بنسبة قليلة”.


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