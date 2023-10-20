فرقاني يعلق على حادثة بلماضي وبن رحمة في ودية مصر
بقلم كريم تيغرمت
تطرق النجم الأسبق للمنتخب الوطني، علي فرقاني، للحادثة التي جمعت الناخب الوطني جمال بلماضي، ولاعبه سعيد بن رحمة، خلال ودية الخضر ومنتخب مصر.
وقال فرقاني، في تصريح للإذاعة الوطنية: “من حق بلماضي استبدال أي لاعب يريده، لكن لم يكن عليه التصرف بتلك الطريقة على خط التماس”.
كما أضاف: “كان من المفروض أن يتحدث بلماضي مع اللاعب في غرف تغيير الملابس، بعيدا عن أعين الكاميرات”.
وتابع علي فرقاني: “يجب على الطاقم المساعد أن يبادر من حين لآخر خلال مباريات المنتخب الوطني لتهدأت بلماضي، كون هذا الأمر يدخل ضمن مهامهم”.
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