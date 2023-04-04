قناة النهار فرقة إيوال يكشفون عن سر دمج الإيقاع الشاوي مع الموسيقى العصرية بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2023 - 00:38 الجزائر شارك غرِّد أرسل 14 0 رابط دائم : https://nhar.tv/KyHII برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني : هذا هو تاريخ تصنيع أول سيارة "فيات" في الجزائر قناة النهار 19 مارس السياحة الدينية ببرج زمورة ولاية برج بوعريريج قبلة للزائرين ومقصدا للمواطنين قناة النهار 27 مارس درت بزاف "improvisation" في مسلسل الدامة قناة النهار 31 مارس محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في "بنت البلاد" وكانت عندي الثقة باه يقبلوني قناة النهار 04 أفريل تحضير البوراك بطريقة مميزة.. طاولة من 37 نوعا وذوقا قناة النهار 03 أفريل "رابح عبد الكريم: "الموسيقى سبقت التمثيل ومخرج بابور اللوح مكاش مأمن بالقدرات تاوعي قناة النهار 29 مارس "أم الخير" بنت البلاد تروي لأول مرة تفاصيل الحادثة التي وقعت مع طليق إبنتها قناة النهار 30 مارس سمير ميستر إيكس يجاوب قبل السؤال في فقرة "شكون أنا" قناة النهار 31 مارس سمير MISTER X: كاين لي ما يقبلش النقد ولحقت حتى للعدالة على جال الكلام قناة النهار 31 مارس هذه هي الأطباق التي يفضلها الجزائري في شهر رمضان قناة النهار 01 أفريل