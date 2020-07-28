فرقة الأبحاث للدرك الوطني تحيل إطارات “ميلة نت” أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة

أحالت صباح اليوم الثلاثاء، فرقة الابحاث الدرك الوطني بولاية ميلة إطارات المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني امام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

ويتابع في الملف المدير السابق للمؤسسة والذي تم توقيفه بسبب رفض العمال تواجده على رأس المؤسسة، مما دفع بالوالي يومها توقيفه عن مهمامه وتعيين المدير السابق للديوان الوطني التطهير الموقوف هو الآخر عن مهامه لتسيير مؤسسة “ميلة نت”.

وبحسب مصادر “النهار اون لاين” يتابع 9 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالفساد والسرقة وعرقلة التحقيق وفي قضايا مرتبطة بابرام صفقات مخالفة للتشريع.

وكيل الجمهورية وبعد السماع للمشتبه فيهم وكذلك الشهود و الأطراف المدنية أحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الاولى، الذي يواصل لغاية اللحظة السماع للمعنيين بالملف.