فرقة البحث والتدخل بأم البواقي توقف شخصين وتحجز 2637 خرطوشة صيد

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخصين كانا بصدد عقد صفقة بيع لكمية من خراطيش الصيد على مستوى مدينة عين ببوش.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل”النهار اونلاين” فإن العملية تمت بعد أن تم وضع خطة أمنية محكمة والترصد للمشتبه فيهما اللذان كانا على متن مركبة ليتم توقيفهما .

وبحسب بيان لخلية الاعلام بأمن ولاية أم البواقي فإن العملية مكنت من العثور على كمية خراطيش الصيد قدرت بـ 1950 خرطوشة كانت بداخل الصندوق الخلفي للمركبة.

و توصلت التحقيقات وتفتيش مسكن المشتبه بهما الى العثور على كمية أخرى من الخراطيش قدرت بـ 687 خرطوش ليصل عدد الخراطيش المحجوزة الى 2637 خرطوشة مخصصة للصيد .

وأضاف ذات البيان أن المشتبه بهما تمت متابعتهما في قضية الحيازة و المتاجرة بمواد حساسة من الذخيرة الحية من الصنف الخامس مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.