 فرقة البحث والتدخل بالمسيلة تطيح بمجرم خطير

نجحت فرقة البحث والتدخل بالمسيلة، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر محل ثلاثة أوامر بالقبض.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّ المشتبه به البالغ من العمر 27 سنة تم توقيفه بعد أن صدر في حقه 3 أوامر بالقبض صادرة من طرف جهة قضائية لولاية مجاورة.

وتتعلق التهم المنسوبة إلى الموقوف تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، وتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

بالإضافة إلى تهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب والتزوير في محررات أختام الدولة مع وضع مركبة للسير مزورة.

وقد تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أصدر أمرا بتحويله للجهات القضائية الطالبة.