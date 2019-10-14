فرقة البحث والتدخل تحجز مؤثرات عقلية ومخدرات وتوقف أربعة اشخاص بأم البواقي

أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 36 سنة مشتبه فيهم في قضية ترويج المؤثرات العقلية.

وحجزت مصالح الأمن أكثر من 2000 قرص من نوع ريغابالين بالإضافة إلى صفيحة من المخدرات وزنها 85.5 غرام مقطعة كانت مهيأة للبيع كانت مخبأة داخل حقيبة ظهر.

وذكر بيان خلية الإتصال بأمن ولاية أم البواقي أن شخصين إثنين تم توقيفهما على مستوى حي العربي بن مهيدي ببلدية أم البواقي.

و توصلت الأبحاث والتحريات المعمقة إلى توقيف شخصيــن اخرين مشتبه فيهما بكل من مدينة قسنطينة وعين فكرون بأم البواقي.

و تم العثور بحوزة أحدهما على صفيحتين من المخدرات كيف معالج بوزن إجمالي قدره 210غرام إلى جانب الى حجز مركبة سياحية و04 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 20.500 دج من عائدات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية