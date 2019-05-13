فرقة البحث والتدخل لأمن عين تموشنت تحجز 6,7 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) لأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لشخص معتاد الإجرام مختص في المتاجرة بالمخدرات، مع حجز 6,7 كلغ من القنب الهندي.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات و معطيات دقيقة، تفيد بوجود شبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط مابين ولاية تلمسان و مدينة بني صاف.

و بعد مراقبة تحركات أفرادها لمدة فاقت الشهر، تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف أحد أفرادها في حالة تلبس، و هو بصدد نقل هاته السموم إلى مدينة بني صاف.

مع حجز كمية من المخدرات قدرت 6,7 كلغ من القنب الهندي، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبته من نوع هيونداي i10 ، و يتعلق الأمر بالمدعو ط.ن، صاحب 40 سنة.

المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، والذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

حيث أمر بإيداعه الحبس، كما تم وضع المركبة المستعملة في نقل المخدرات تحت تصرف مصالح الجمارك ببني صاف.