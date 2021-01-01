فرقة البحث و التدخل بأمن تمنراست تحجز كمية معتبرة من المواد المهربة

أحبطت فرقة البحث و التدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست ادخال كميات معتبرة من المواد المهربة.

والتي تتكون من مواد شبه صيدلنية، ألبسة تقليدية، مقويات جنسية وكمية معتبرة من التبع أجنبي الصنع .

حيثيات القضية تعود الى استغلال معلومات واردة الى الفرقة عن وجود مجموعة من المهربين تستغل المسالك الترابية باقليم الولاية.

وذلك من اجل تهريب السلع و مختلف المواد الاخرى، ليتم عناصر الفرقة عليه من حجز هذه المواد.

والمتمثلة من مواد شبه صيدلانية، مواد تجميل ومقويات جنسية، كمية من التبغ 4500 وحدة من السجائر.

بالإضافة الى مواد تجارية أخرى التي كانت مخباة، ليتم تحويلها الى المقر كما تم فتح تحقيق في القضية.