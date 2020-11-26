فرقة الداي تعيد غناء “يا الزينة” بأسلوب رائع لتنشر رسالة أمل في ظل كورونا

أعادت فرقة “الداي”، طرح الأغنية الجزائرية الشهيرة “يا الزينة”، بأسلوب موسيقي متميز، لتنشر رسالة أمل في ظل جائحة كورونا.

وجاء ذلك، في إطار الحملة العالمية التي أطلقتها شركة “كوكاكولا”، والتي تحمل شعار “Open like never before”، وتتفاعل مع الوضع الحالي الذي فرضته جائحة كورونا على عالمنا.

وقامت الشركة، بنشر رسالة أمل من خلال إعادة طرح الأغنية الجزائرية الشهيرة “زينة”.

وتطل الأغنية بتوزيع مبتكر وكلمات جديدة تُخاطب الجميع لتكون نشيدا لكوكاكولا التي اتخذته نداءً للتأقلم مع التغييرات الطارئة، ولتقدير أفراح الحياة اليومية كما لم نفعل من قبل.

وتأتي هذه الحملة العالمية بعد العديد من المبادرات الفعالة التي ساعدت الجزائريين على تخطي الأزمة، لا سيما تلك التي أظهرت القدرة على التكيف والمرونة مع الوضع الوبائي.

ومن هذه المبادرات “بقالة الأحياء” التي استفاد منها آلاف الباعة عبر استلامهم لمساعدات مالية مباشرة مكنتهم من الاستمرار في تزويد قاطني الأحياء.

وهي المبادرة التي حطت الراحل في العديد من ولايات الوطن ومنها البليدة وتيزي وزو ووهران تلمسان وعين تيموشنت، وتيسمسيلت وغليزان وسطيف وباتنة وأدرار.

وتم اختيار الأغنية الجزائرية “زينة” التي تألقت معها فرقة “بابليون”، وهي الأغنية التي أثبتت أن الموسيقى الجزائرية لا تزال قادرة على السفر إلى أبعد الحدود.

وتؤدي فرقة “الداي” هذا العمل الغنائي بأسلوب موسيقي متميز، يمزج عدة طبوع غنائية كالقناوة والشعبي والفلامنكو مقدمة بإيقاعات متميزة وأصوات شجية.

ومكنت هذه الخطوة أفراد الفرقة من الاجتماع من جديد لتقديم الأغنية على شكل فيديو كليب، معد بشكل يتماشى مع رسالة الحملة.

واختارت شركة كوكا كولا أن تظل متفائلة حيث ترى أن هذه المرحلة فرصة حقيقية لتقدير الروابط الاجتماعية والاستمتاع بها بشكل مختلف من خلال صدقها.

لهذا فإن الأغنية الجزائرية “زينة” التي تم اختيارها من بين العديد من الأغاني الأخرى، تعد الأقدر على التعبير عن روح هذه الحملة العالمية.

وتهدف هذه الأغنية الجديدة، إلى إرسال رسالة الأمل والسلام إلى مئات الملايين من الناس الذين سيستمعون إليها.