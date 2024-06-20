فرقة الـ BRI تحجز أزيد من 3 كلغ من المخدرات بعنابة

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن.

العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 36 و54 سنة، مع حجز 3.100 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقدر بـ 30 مليون سنتيم، إضافة إلى مركبة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وبيع وشراء قصد البيع للمخدرات.