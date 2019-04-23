فرقة الـ BRI تُطيح بشبكة لترويج المخدرات وتحجز 25 كلغ “زطلة” بتلمسان

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تلمسان،من تفكيك جماعة إجرامية منظمة متورطة في جناية استيراد المخدرات.

وحجزت ذات المصالح كمية المخدرات المتمثلة في (كيف معالج)، والتي قدرت بـ 25 كلغ، بعد استغلالها معلومات مفادها الإقدام على تهريب الكمية المذكورة من مدينة مغنية نحو إحدى ولايات الوسط.

حيث قامت مصالح البحث بعملية متابعة وترصد لأفراد هذه الشبكة، التي كانت بصدد نقل هذه الممنوعات نحو مدينة تيزي وزو .

حيث تمكنت عناصر الشرطة، من توقيف أفراد هذه الشبكة المقدر عددهم بسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و38 سنة،

وحجز ثلاث سيارات نفعية كانت تستعمل في إنجاز هذا النشاط الاجرامي،

ليتم إنجاز إجراء جزائي بخصوص جنايتي استيراد المخدرات وتخزين ونقل وبيع المخدرات بطريقة غير شرعية،

قدم بموجبه الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، الذي بدوره أحال الملف امام قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى نفس المحكمة

حيث أصدر أمر إيداع في حق خمسة من أفراد هذه الشبكة في حين إستفاد العنصرين الآخرين من الرقابة القضائية.