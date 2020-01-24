فرقة الـ”BRI” بتيارت تحجز أزيد من 68 مليون من العملة الوطنية المزورة

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن تيارت من الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية، وقامت بحجز أزيد من 68 مليون من العملة الوطنية المزورة.

الشبكة متكونة من شخصين تتراوح أعمارهم بين 28 و30 سنة، منحدرين من بلدية عين الذهب، وتمت عملية الحجز إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح عن محاولة الشخصين لتمرير الاوراق النقدية المزورة في محلات بتيارت.

وتم الترصد بهما وتوقيفهما عند محطة نقل المسافرين بعين قاسمة، وعثر معهما على مبلغ قدره 68 مليون و750 دج أغلبها من فئة 2000 دج، ومبلغ من فئتي 1000 و500 دج.

وأكدت المصالح إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهما، وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أورعهما الحبس، بتهمة جناية التزوير والإستعمال المزور للأوراق النقدية.