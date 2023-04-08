فرقة “المنتدى للثقافة والفنون” لبسكرة تتوج بالمرتبة الأولى للطبعة الـ7 من مهرجان الإنشاد

توجت فرقة “المنتدى للثقافة والفنون” لولاية بسكرة بالمرتبة الأولى للطبعة السابعة من المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد. التي اختتمت فعالياتها ليلة الجمعة بقالمة.

وحسبما أعلنه في حفل الاختتام ممثل لجنة التحكيم، الفنان عبد الرحمان قماط. فقد عادت المرتبة الثانية لهذه التظاهرة الفنية التي احتضنتها دار الثقافة عبد المجيد الشافعي في الفترة ما بين الـ 4 والـ7 من أفريل الجاري. لفرقة “بشائر للإنشاد ” لمدينة بريكة بولاية باتنة. فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب المجموعة الصوتية لفرقة أجيال الثقافية لولاية قسنطينة.

وبحصولها على المرتبة الأولى، تكون فرقة المنتدى لولاية بسكرة قد حجزت مشاركتها في المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة في طبعته لـ 2023. في الوقت الذي رصدت فيه جوائز تحفيزية للفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الاولى “لم يتم الكشف عن طبيعتها”.

وإلى جانب الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى، فقد حصلت فرقة “حبيب الرحمان” للإنشاد بقالمة على جائزة لجنة التحكيم التشجيعية. كما عادت جائزة أحسن صوت فردي للفنان تقي الدين حنشور من فرقة ولاية بسكرة.

وخلال إشرافه على حفل الاختتام، أشار الأمين العام للولاية مصطفى دحو. إلى أن الأغنية الهادفة هي نابعة من تراث وأصالة المجتمع الجزائري. كما أنها تمثل تعبيرا صادقا عن قيم الأمة الجزائرية وأمجادها ووقوفها الى جانب القضايا العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية .

كما فاجأ المنشد السوري العالمي محمد أبو راتب جمهور المهرجان برسالة صوتية عبر هاتف المنشد عبد الرحمان بوحبيلة وهي الرسالة التي حيا فيها المنشد السوري الشعب الجزائري وسكان ولاية قالمة. مشيدا بالمستوى الكبير الذي وصله الإنشاد في الجزائر في ظل بروز منشدين جزائريين توجوا دوليا.

وذكر محافظ المهرجان عمار عزيز، على هامش الاختتام الرسمي لهذه التظاهرة. بأن هذه الطبعة عرفت مشاركة 12 فرقة مثلت ولايات قسنطينة وسطيف وبسكرة وميلة وباتنة وتبسة والولاية المستضيفة قالمة.

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