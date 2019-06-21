فرقة بحرية للجمارك ترافق باخرة ILYROS لتسهيل إجراءات دخول الزماڤرة   

أبحرت الفرقة البحرية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة، “الجزائر ميناء”، على متن الباخرة ILYROS، التابعة للشركة الوطنية

للنقل البحري للمسافرين، مهمتها إنجاز سندات مرور السيارات واستقبال تصاريح العملة الصعبة، بهدف تقديم خدمة أفضل للجالية الجزائرية.

وكشف منشور لمصالح المديرية العامة للجمارك عبر صفحتها الرسمية على للفايسبوك، عن إبحار هذه الفرقة اليوم الجمعة 21 جوان.

بحيث ستقوم بتقديم خدمة تساعد على تخفيف الإجراءات على أفراد الجالية الجزائرية، القادمة من الخارج.

حيث سيقلل هذا الإجراء من الفترة الزمنية، التي يقضيها أفراد الجالية هنا بميناء الجزائر عند الوصول، ومغادرة الميناء سريعا.