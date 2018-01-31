فرقة جديدة للجمارك بالأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض

أعلن المدير الجهوي للجمارك بالأغواط، أن ولاية الجلفة ستتعزز بفرقة جديدة للجمارك بمدينة الأبيض سيدي الشيخ قصد تعزيز التواجد الجمركي.

وبحسب ذات المدير ، فإن الفرقة الجديدة، ستضمن التواجد الجمركي للفرق العاملة والمتواجدة في نطاق الإختصاص بولاية البيض.

وأشار أن الوحدة الجديدة من مهامها، تحقيق نتائج إيجابية في محاربة التهريب والإتجار غير الشرعي لمختلف المواد على غرار فرق بوسمغون وبريزينة.

وذكر المسؤول الجمركي، أن مصالح المديرية الجهوية، سجلت نتائج مبهرة في حجز المواد بمختلف أنواعها بقيمة بلغت 131 مليون دينار.