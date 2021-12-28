فرقة روك أمريكية تستوحي اسمها من الجزائر
- كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عن وجود فرقة روك أمريكية اسمها “ألجيرز” نسبة إلى الجزائر العاصمة.
- وقد نشأ أعضاء الفرقة الأربعة وهم يعزفون الموسيقى معًا في مدينة أتلانتا الجنوبية، بولاية جورجيا.
- وعندما أنشأوا فرقتهم في 2012، استوحوا اسمها “الجزائر” من فيلم معركة الجزائر.
- وتعتمد موسيقى الفرقة على مجموعة كبيرة من المؤثرات، وتحمل رسائل ثورية قوية وأفكار مناهضة للعنصرية.
- ومن أشهر أغانيهم: “صرخة الشهداء” و “الجانب الخفي للسلطة” و”أول نوفمبر 1954.”
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سفارة أمريكا تبحث عن مساعد إداري براتب مغري
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، البحث عن مساعد إداري في وحدتها الصحية.
وحسب منشور سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر تتضمن متطلبات الوظيفة عامين من الخبرة الإدارية. المستوى 3 في اللغة الإنجليزية و4 في اللغة الفرنسية.
ومن المستحسن أن يلم طالب العمل بالمصطلحات الطبية وأن يعرف المرافق الطبية المحلية والأطباء وأطباء الأسنان.
كما يجب أن يكون المتقدمون قد أكملوا المرحلة الثانوية (البكالوريا). كما يقدر الراتب السنوي بـ 1،887،642 دينار جزائري. آخر موعد للتقديم هو 14 ديسمبر.
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سفارة أمريكا لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لطلاب الثانويات
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تقديمها عرضا خاصا لطلاب الثانويات.
ونشرت السفارة على صفحتها بفيسبوك “تلاميذ الثّانويات، هل تتحدثون اللغة الإنجليزية جيدًا وتريدون قضاء شهر في الصيف القادم بأمريكا؟”.
وأضافت “لا تفوّتوا هذه الفرصة للتقدم لبرنامج القيادة الشبابية الجزائرية. وهو برنامج تبادل ممول بالكامل يركز على تنمية القيادات الشبابية والمشاركة المجتمعية.
وتابعت “يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 15 و17 عامًا اعتبارًا من 10 جوان 2022. وأن يكونوا حاليًا في السنة الأخيرة من المدرسة المتوسّطة، أو السنة الأولى أو الثانية من المدرسة الثانوية”.
وأكدت السفارة الأمريكية أن رسالتيّ توصية باللغة الإنجليزية مطلوبة كجزء من التسجيل، مشيرة أن آخر موعد للتقديم هو 16 نوفمبر.
وقد أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية أن التسجيل في قرعة الولايات المتحدة 2022-2023. قد انطلق 7 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.
وأوضح المكتب أن الاشتراك في القرعة يتم مجانا، من خلال الرابط الإلكتروني لتطبيق الهجرة العشوائية لأمريكا: https://dvprogram.state.gov
وتتضمن شروط التسجيل ستة شروط، هي: وجود جواز سفر ساري المفعول، أن يكون عمر المتقدم 18 عاما أو أكثر، وتوضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة، وقضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل.
وأن يكون المتقدم من إحدى الدول المؤهلة للتقديم للوتري، وهي الدول التي لم يهاجر 50 ألف أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية. وتقديم صورة حديثة لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر.