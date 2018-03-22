فرقة “لاباس” ومجموعة “قم ترى” تشاركان في مهرجان الجاز بقرطاج في تونس

سيشارك الفنان الجزائري نجيم بويزول وفرقته “لاباس” والمجموعة الفرانكو جزائرية “قم ترى” في الطبعة ال13 من مهرجان “الجاز بقرطاج”.

المزمع تنظيمه من 6 الى 15 ابريل القادم بالعاصمة التونسية تونس.

وستقدم الفرقتين الموسيقيتين عروضهما خلال هذا الحدث الموسيقي البارز في المنطقة.

حيث يتضمن برنامج التظاهرة 17 عرضا ينشطه فنانون يمثلون بلدانا مثل تونس و فرنسا و اسبانيا و سويسرا.

و سيفتتح هذه الطبعة ال13 الامريكي جالن نغوندا والثنائي المالي امادو وميريام.

كما تشارك سبع تشكيلات فرنسية في هذا المهرجان من بينهم إميلي لوازو وايساك ديلوزيون و بروكن باك و شارل بازي.