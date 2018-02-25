فرقة “ملائكة المسرح” من وهران تتوج بأيام المسرح الواقعي بتيارت

توجت فرقة “ملائكة المسرح” من وهران بجائزة اللبؤة الفضية لأيام المسرح الواقعي التي اختتمت فعاليات طبعتها الثالثة اليوم الأحد بتيارت.

وجاء فوز الفرقة بجائزة أحسن عرض متكامل عن مسرحية “الوحل” من إخراج يوسف قاسمي من بين 6 فرق مشاركة.

فيما منحت جائزة أحسن دور رجالي واعد لمروان لثيلولي المشارك في مسرحية “الواد الغربي” لجمعية علوان عين الصفراء.

وعادت جائزة أحسن دور نسائي لكريمة مختار عن مسرحية “غدر امرأة” لجمعية جيل الظهرة من غليزان.

وفاز بجائزة أحسن دور رجالي الممثل أوزيان رحموني في مسرحية “سين ني” للتعاونية المسرحية “مشاهو ايفارحوحن” لولاية تيزي وزو.

وتوجت ذات التعاونية بجائزة أحسن اقتباس، وعادت جائزة أحسن إخراج لحليم زدام عن مسرحية “نستناو الحيط” لجمعية نوميديا الثقافية ببرج بوعريريج.

بينما حازت جمعية “إشراق” للفنون المسرحية لسيدي خالد ببسكرة على جائزة لجنة التحكيم.