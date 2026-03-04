فرقة BMPJ بجاية تطيح بشبكة خطيرة تمتهن التزوير وتقليد الأختام في محررات رسمية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو لأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في التزوير وتقليد الأختام.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الشرطة بالفرقة، مفادها وجود شخص يقوم بتزوير مختلف الوثائق الإدارية والخاصة لإيداع ملفات التأشيرة لمختلف الأشخاص بمقر إقامته. مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات وتنشيط عنصر الاستعلام والتي كُللت بتحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته الكائن بحي قندوزة بأقبو.

وبعد عملية الترصد، تمّ توقيف المشتبه فيه بالقرب من مسكنه العائلي وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم مداهمة وتفتيش مسكنه. أين جرى توقيف شخصين آخرين كانا داخل المسكن. و خلال العملية تم ضبط وحجز مجموعة من الأختام المقلدة وكذا معدات وأجهزة الكترونية تستعمل في عملية تزوير الوثائق الإدارية المختلفة وعدة وثائق وملفات مزوّرة، أجهزة إعلام آلي. كما أفضى التحقيق إلى توقيف 3 أفراد آخرين من هذه الشبكة الإجرامية من بينهم إمرأة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تقليد أختام الدولة استعمال أختام مقلدة تزوير في محررات رسمية عمومية ومصرفية بتقليد وتزييف كتابة. والتوقيع التزوير واستعمال المزور، حيث جرى تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

