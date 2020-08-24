فرقة BTS تحطم رقما قياسيا تاريخيا على يوتيوب بأغنيتها الجديدة

حقق فيديو كليب الأغنية الجديدة لفرقة “BTS” الكورية الجنوبية، رقما قياسيا تاريخيا على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وأعلنت صحيفة “NME” أن فيديو كليب أغنية “Dynamite” الذي نشر يوم الجمعة الماضية، حقق أكثر من 101.1 مليون مشاهدة على المنصة خلال 24 ساعة فقط.

وكسر الفيديو كليب، الرقم القياسي لفيديو أغنية “How You Like That” لفرقة “Blackpink”، والذي حقق 86.3 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة بعد نشره على نفس الموقع.

وبهذا الرقم يكون الفيديو المذكور هو أول فيديو مصور لأغنية في تاريخ “يوتيوب”، يحقق هذه الكمية من المشاهدات بعد عرضه بـ24 ساعة.

كما حققت نفس الفرقة، عام 2018، أكثر من 54.9 مليون مشاهدة بعد نشر فيديو كليب أغنية “Idol” على اليوتيوب، خلال 24 ساعة.

وعام 2019 حصد فيديو أغنية “Boy with luv” أكثر من 74.6 مليون مشاهدة بعد ظهورة بيوم في “يوتيوب” أيضا.