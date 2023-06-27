فرق الجزائرية للطرق السيّارة مجندة لضمان الخدمة أيام العيد

أكدت الجزائرية للطرق السيارة، أن مصالحها للتدخل تبقى مجندة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة. لضمان إستمرارية الخدمة لفائدة مستعملي شبكة الطرق السيارة.

وحسب بيان للجزائرية للطرق السيارة، أنه إلتزاما منها بضمان السلامة والأمن على مستوى الطرق السيارة خلال أيام العيد. جندت الجزائرية للطرق السيارة كافة وحداتها من فرق الدوريات و فرق الصيانة لمرافقة مستعملي الطرق السيارة أثناء تنقلاتهم. وكذا لتقديم المساعدة تحسبا لأي حادث أو طارئ بالتنسيق مع شركائها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

و طمأنت الجزائرية للطرق السيارة كافة مرتادي الطرق السيارة, بأن كافة الخدمات الضرورية , لا سيما التزود بالوقود, ستكون متوفرة على مستوى شبكة محطات الخدمات للطريق السيار والتي تشرف عليها المؤسسة الوطنية “نفطال”.

وتطبيقا لقواعد السلامة المرورية المطلوبة، دعت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطرق السيارة إلى أخذ قسط من الراحة إثناء تنقلاتهم لمسافات طويلة. على مستوى محطات الخدمات وفضاءات الراحة المهيأة لذلك لتفادي التسبب في حوادث المرور.