فرق المعاينة والتفتيش تواصل معاينة وضعية المؤسسات الصحية

تواصل فرق المعاينة والتفتيش الوقوف على وضعية كافة المؤسسات الصحية عبر الوطن، مع تقديم تقارير مفصلة للمفتشية العامة لوزارة الصحة. من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية في أقرب الآجال.

كما أوضح بيان وزارة الصحة، أن فرق المعاينة، التي تم تشكيلها بأمر من وزير الصحة، عبد الحق سايحي. والتي يشرف عليها مختصون في التسيير وممارسون طبيون، “تعكف على رصد الحالة التي تتواجد عليها الهياكل الصحية”. من خلال “تسجيل النقائص التي تعاني منها وتدوين الملاحظات مع ضمان المرافقة اللازمة”.

وتشمل هذه العملية المؤسسات الصحية عبر كافة ولايات الوطن، حيث أسدى وزير الصحة “تعليمات صارمة”. “تقضي بضرورة تقديم تقارير مفصلة للمفتشية العامة للوزارة حول وضعية كل مستشفيات الوطن”. بهدف “اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحسين وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة في أقرب الآجال”.