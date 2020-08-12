فرق تفتيش لمراقبة مدى تطبيق التدابير الوقائية في المساجد بتيارت

دعا والي ولاية تيارت جميع السكان الى الإلتزام بالتدابير الوقائية مع الشروع في فتح المساجد بداية من السبت القادم عبر مختلف بلديات الولاية.

و قال محمد أمين درامشي ان فرق تفتيش ستقوم بزيارة فجائية للمساجد المعنية بإستقبال المصلين البالغ عددها 98 مسجدا لمراقبة مدى تطبيق التدابير الوقائية لا سيما ما تعلق بالتباعد و ووضع الكمامة و الاستعمال الشخصي للسجادة و غيرها من التدابير على أن سترفع تقارير و في حالة تم تسجيل عدم التطبيق لهدا التعليمات سيضطر الى غلق المسجد المعني مضيفا ان له ثقة كبيرة لدى السكان في تطبيق التدابير لدرجة الاطمئنان حفاظا على الصحة العامة لاستمرار فتح بيوت الله امام المصلين الذين كان الجميع ينتظر قرار فتحها منذ فترة طويلة خاصة مع تسجيل تراجع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة بتيارت .