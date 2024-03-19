فرق تفتيش لمعاينة وضعية المؤسسات الصحية خلال رمضان

سطرت وزارة الصحة في إطار برنامج تفتيش ليلي خرجات ميدانية لفرق التفتيش لتشمل مؤسسات وهياكل صحية من القطاعين العمومي والخاص، عبر التراب الوطني عن طريق توظيف المفتشيات الجهوية للصحة.

وحسب بيان للوزارة، ستعكف هذه الفرق التفتيشية المكونة من أطباء مفتشين على الإجراءات التالية:

في القطاع العام:

عمل الإستعجالات الطبية الجراحية، والنظافة الإستشفائية ونظافة المحيط، وإستخدام الرقمنة في مسار التكفل بالمرضى. والوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وموظفي المناوبة.

نظام المناوبة (تكوين الفريق والجداول الزمنية والظروف اللوجستية، وغيرها)، و ظروف عمل مستخدمي الصحة. وعمل المنصات التقنية، وتوفر المنتجات الصيدلانية.

حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة “عدد الإستشارات الإستعجالية. وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية”.

في القطاع الخاص:

مطابقة الأنشطة المعتمدة لمحتوى رخصة الإستغلال بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها. وعمل الإستعجالات الطبية الجراحية. والنظافة الإستشفائية ونظافة المحيط، وعمل المنصات التقنية.

حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة “عدد الإستشارات الإستعجالية. وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية”.