فرق تقنية لتعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة ببرج باجي مختار

أعلنت سونلغاز، اليوم السبت، عن استفادة ولاية برج باجي مختار من تدخل فرق تقنية مختصة بهدف تعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية وجودة الخدمة لفائدة المواطنين، وذلك في إطار العملية الوطنية الاستباقية التي أطلقتها شركة سونلغاز-التوزيع لصيانة وتدعيم شبكات الكهرباء بالجنوب الكبير.

وحسب بيان لسونلغاز، فقد شاركت في هذه العملية فرق تقنية تابعة لمديريات التوزيع لكل من سعيدة. سيدي بلعباس، النعامة، البيض وتلمسان، إلى جانب فرق تقنية من مديرية التوزيع المعنية برج باجي مختار. في إطار دعم الأشغال ميدانيا وضمان نجاعة التدخلات والإنجاح هذه العملية. تم تسخير كل الوسائل لتنقل الفرق وضمان التدخل السريع عبر مختلف مناطق الولاية.

وشملت الأشغال المنجزة والمبرمجة صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض مراقبة خطوط التوزيع. التدخل على مستوى المحولات الكهربائية، ومعالجة النقاط الحساسة، خاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة. وفي هذا السياق تم برمجة عملية صيانة تمس 193 محولا كهربائيا. عبر شبكة ضغط متوسط ومنخفض بطول إجمالي يقدر بـ 744 كلم، موزعة عبر مختلف بلديات الولاية.

حيث تندرج هذه التدخلات ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى الحد من الأعطاب. تحسين موثوقية الشبكة ورفع جاهزيتها تحسبًا لفترات الذروة، تأكيدا لالتزام سونلغاز. بتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية من أجل ضمان خدمة عمومية ذات جودة. وتأمين تزويد مستقر وآمن بالطاقة الكهربائية بولاية برج باجي مختار.

