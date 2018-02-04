فرق خاصة للدرك الوطني لمحاربة الصيد العشوائي بالجنوب 

قررت القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة،إنشاء فرق خاصة لمكافحة الصيد العشوائي بالجنوب الشرقي للبلاد بعد تنامي هذه الظاهرة.

وشددت القيادة في محور ورشة جهوية إحتضنتها بمقر القيادة، على تشديد العقوبات الرادعة في مشروع قانون الصيد.

ودعت لضرورة إنشاء لجنة وطنية قطاعية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالحيوانات وإشراك فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة.

كما شددت على ضرورة إعادة النظر في إجراءات حيازة بنادق الصيد وإعادة الأسلحة الى الفرق الإقليمية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية.

وأشار البيان، إلى ضرورة إنشاء فرق عمل بين الدرك الوطني ومحافظة الغابات من أجل مراقبة الأسواق ونقاط بيع الحيوانات البرية.

وتم التركيز في الورشة،على الإستراتيجية المتبعة من طرف جهاز الدرك الوطني في مكافحة جرائم المساس بالبيئة والصحة العمومية.

وكذا محاربة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية في إقليم إختصاص سلاح الدرك الوطني بالبلاد.