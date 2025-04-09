فرق دعم من 5 ولايات و20 غطاسا ومسشار تقني للبحث عن الغريق بسوق اهراس

وصلت فرق دعم إضافية من الحماية المدنية لخمس ولايات من أجل البحث عن الغريق المفقود بواد جدرة، بلدية سوق أهراس.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد وصلت فرق الدعم من عدة ولايات الجزائر، البليدة،بجاية،بومرداس،تيزي وزو. الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية بتعداد 20 غطاسا مستشار تقنـي. لتعزيز جهود البحث عن الغريق.

كما تم تخصيص 5 زوارق مائية مخصصة للتدخلات في المياه.

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