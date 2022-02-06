قناة النهار فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا بقلم قناة النهار نشر في 06 فيفري 2022 - 21:46 شارك غرِّد أرسل 21 0 فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا رابط دائم : https://nhar.tv/BjWvi اقرأ أيضا عائلة مفتاح تناشد السلطات لترميم منزلهم المحترق قناة النهار 02 فيفري حاب ننجح في حياتي..العايلة وصحابي يمدولي الطاقة السلبية كيفاش ندير؟ قناة النهار 20 جانفي جنوحات.. 50 بالمائة من موظفي الصحة مصابون بكورونا الوطني 26 جانفي النهار تدخل مصلحة الكوفيد بمستشفى "مايو"..هكذا كانت إصابات الطاقم الطبي قناة النهار 05 فيفري درار للنهار.. التلقيح لا يوقف انتشار كورونا الوطني 05 فيفري وزير الصحة: هجرة الأطباء لا يوجد في الجزائر فقط ومشاكل المنظومة الصحية سبب ذلك قناة النهار 05 فيفري البيض: الحاج الشيخ.. حرفي يحافظ على مهنة تصميم وخياطة القشابية منذ 50 سنة قناة النهار 26 جانفي قمة الأسكرام.. أجمل شروق وغروب في صحراء الجزائر قناة النهار 04 فيفري لهذه الأسباب خسر الخضر.. مواجهة كوت ديفوار وحسابات التأهل بالتفاصيل قناة النهار 19 جانفي النوي يشيد بالعمل الجبار للوالية المنتدبة لزرالدة ويحث المسؤولين الإقتداء بها قناة النهار 27 جانفي