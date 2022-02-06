إعــــلانات
قناة النهار

فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا

بقلم قناة النهار
فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا
  • 21
  • 0

فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

رابط دائم : https://nhar.tv/BjWvi
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر