فركوس: خطبة “يناير” يوم الجمعة وأكل “التراز” حرام

اعتبر الشيخ فركوس إدراج خطبة خاصة بالاحتفال “بيناير” يوم الجمعة، من طقوس الشرك في فتوى صدرت عنه منذ مدة.

وأضاف في فتوى له على موقعه الرسمي في الإنترنت، بخصوص “يناير” وغيره من المناسبات الوطنية.

مضيفا أنه” لما كانَت هذه الاحتفالات وتخصيص أيامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة على سبيل الاعتياد والدوام.

جانست بشكلها أعياد المسلمين التي يُتوخى من ورائها التماس الأجر وتحقيق المودة والقُربة، لذلك فالقول بأنها عادة فقط غير صحيح.

ومن جهة أخرى، فإنَّ الاحتفال بفصول السَّنَة هو أَشْبَهُ بالاحتفال بالنجوم التي كانَت الصابئةُ تفعله، ومثلُ هذا الاعتقاد

يُنَافي التوحيدَ لكونه شركًا أكبر، ومثلُ هذه العاداتِ.. معروفةٌ عند النصارى”.