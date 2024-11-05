فرناندو غوتيرز يشيد بالدور الفعال للجزائر في استتباب الأمن بالمنطقة

أكد ممثل الوفد البرلماني المشترك عن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، فرناندو غوتيرز، اليوم، على الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن بالمنطقة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبال أعضاء الوفد من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعرب غوتيرز عن شكره لرئيس الجمهورية على منح الوفد فرصة هذا اللقاء.

كما أكد غوتيرز أن للجزائر “دور فعال في استتباب الأمن بالمنطقة”، وهي المسألة التي تم التطرق لها مع رئيس الجمهورية.

وأضاف غوتيرز “نحن مقتنعون أن أمن بلداننا في شمال البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بأمن بلدان الضفة الجنوبية”.

وأشار غوتيرز إلى أن أعضاء الوفد قاموا، خلال الزيارة التي تقودهم إلى الجزائر، بتبادل الآراء مع ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول “العديد من القضايا من بينها الأمن، الهجرة، ظاهرة الإرهاب والطاقة وكذا ملفات أخرى”.